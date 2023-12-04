ЗСУ підтвердили успішну атаку по нафтобазі окупантів у Луганську

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

«Учора, 3 грудня 2023 року, Сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафтово-мастильних складах, розташованих у межах тимчасово окупованого Луганська», — йдеться в повідомленні.

У ніч на 4 грудня пропагандистські Telegram-канали повідомляли про те, що нафтобазу окупантів атакували українські дрони.

Луганчани в соцмережі заявляли, що чули близько п’яти звуків вибухів у період між 22:15 та 23:30.

У коментарях під відповідними дописами місцеві також повідомляли, що «горить на вулиці Лутугинській біля АЗС, перед переїздом». За даними Google-карт, саме там у Луганську розташована нафтобаза.

Також у мережі з’явилося відео, на якому чути звук польоту дрона, а потім вибух. На інших кадрах видно, що після вибуху почалася пожежа.