Військові Ізраїлю наказали евакуюватися жителям міста Хан-Юніс і його околиць у Секторі Гази

Ізраїльські військові в неділю розширили на місто Хан-Юніс — друге за величиною в Секторі Гази — і його околиці зону, жителям якої наказано евакуюватися, передає Associated Press (AP).

За даними AP, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) закликала населення щонайменше п’яти районів у Хан-Юнісі та біля нього піти звідти задля безпеки.

Місцеві жителі розповіли, що ізраїльські військові розкидали листівки з наказом залишиити цю зону в напрямку Рафаха або узбережжя на південному заході. «Місто Хан-Юніс — небезпечна зона бойових дій», — йшлося в попередженні.

За інформацією агентства, в ніч на неділю біля Хан-Юніса, Рафаха, місцями на півночі анклаву було сильне бомбардування.

Спостерігачі ООН вважають, що тепер під наказ Ізраїлю про евакуацію підпадає чверть території Сектора Гази. До нинішніх бойових дій між ЦАХАЛ і угрупованням ХАМАС тут мешкало приблизно 800 тис. осіб.

Радник прем’єра Ізраїлю Марк Регев заявляв, що ізраїльська сторона докладає максимальних зусиль для захисту мирних жителів, і що військові використовують листівки, телефонні дзвінки, радіо і телебачення, щоб переконати жителів Гази залишити конкретні райони.

Напередодні віцепрезидент США Камала Гарріс заявила журналістам на конференції COP28 у Дубаї, що в секторі Гази загинуло занадто багато палестинців. Також вона сказала президенту Єгипту Абделю Фаттаху ас-Сісі, що США не сприймають насильницького переміщення палестинців із Сектора Гази і Західного берега річки Йордан, зміни кордонів палестинських територій.