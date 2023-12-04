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На фронті відбулося 68 боєзіткнень Простая тактика победы на Fresh Casino » Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів Минулої доби російські війська намагалися штурмувати на семи напрямках фронту, українські захисники відбили більшість ворожих атак і ліквідували ще 770 вояк армії РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 332 810 (+770) осіб,

танків ‒ 5580 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 10 401 (+5)

артилерійських систем – 7961 (+12)

РСЗВ – 913 (+0)

засобів ППО ‒ 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)

крилатих ракет ‒ 1569 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 451 (+19)

спеціальної техніки ‒ 1141 (+1)