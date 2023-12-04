Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 332 810 (+770) осіб,
- танків ‒ 5580 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 10 401 (+5)
- артилерійських систем – 7961 (+12)
- РСЗВ – 913 (+0)
- засобів ППО ‒ 602 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
- крилатих ракет ‒ 1569 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 451 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 1141 (+1)
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