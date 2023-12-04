В Україні створюють нову модифікацію ракети комплексу «Нептун» – Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс працює над далекобійною версією комплексу «Нептун».

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк

Йдеться про розробку нової версії вітчизняної крилатої ракети.

“Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети. Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО”, — повідомив заступник міністра оборони України.

Представник Міноборони не розкрив деталей щодо нової далекобійної ракети та її призначення. Бо початково комплекс РК-360МЦ «Нептун» початково розроблявся для ураження бойових кораблів противника. Зараз, ймовірно, йдеться вже про версію крилатої ракети Р-360 для ураження наземних цілей.

РК-360МЦ на шасі Tatra

Модернізація крилатої ракети Р-360

Ще в квітні цього року представник українського оборонного відомства на умовах анонімності повідомив журналістам The Drive, що конструктори працюють над модифікацією протикорабельної ракети «Нептун» для ураження наземних цілей. Ракета мала отримати нову систему наведення. Видання повідомляє, що нова ракета може запускатись з тієї ж пускової установки, що і раніше. Вона має максимальну дальність у 400 км і бойову частину масою у 350 кілограмів (150 кг у протикорабельної версії).

Пуск ракети комплексу «Нептун», фото Олексія Бобовнікова

Чиновник заявив, що Україна розробила систему наведення по супутниковим сигналам GPS, яка направляє ракету до заздалегідь визначеної цілі. На фінальному відрізку польоту інфрачервона система самонаведення ракети шукає та захоплює ціль на основі попередньо завантаженого зображення.

Можливе застосування нової ракети

14 вересня цього року, українськими крилатими ракетами «Нептун» та ударними безпілотниками було уражено російський зенітний комплекс С-400 біля Євпаторії. Повідомили представники СБУ у розмові з журналістами “Української правди”.

За словами співрозмовників, спочатку безпілотники СБУ уразили радари російського комплексу. А після після цього, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами «Нептун» завдали ударів по пускових установках ЗРК С-300/С-400 «Триумф».

А вже 21 вересня, СБУ спільно із військово-морськими силами завдали комбінованого ракетного удару по військовому аеродрому «Саки» в окупованому Криму.