В Індонезії під час виверження вулкана загинули 11 альпіністів, ще 12 зникли безвісти

В Індонезії на острові Суматра через виверження вулкана Марапі загинули 11 туристів-альпіністів, ще 12 – зникли безвісти.

Ще близько півсотні туристів – поранені, повідомляє CNN.

Починаючи з вечора 3 грудня поблизу рятувальники знесли з гори кратера вулкана туристів з травмами різної тяжкості.

Зазначається, що виявили групу з 3 туристів та ще 49 людей. Усі мандрівники були виснажені та мали опіки й поранення.

Біля кратера Марапі рятувальники виявили тіла 11 загиблих туристів.

«Людей рятувальники спускають по черзі на руках. Ми не можемо вести повітряний пошук за допомогою гелікоптера, оскільки виверження досі триває», – повідомив керівник рятувального агентства Абдул Малік.

За його словами, до порятунку залучено 120 рятувальників.

Серед врятованих туристів – 19-річна студентка Жафіра Захрім Фебріна, яка напередодні виверження вулкана пішла в гори разом з 18-ма шкільними друзями.

Внаслідок виверження у дівчинки обгоріло обличчя, а волосся вкрилося попелом. У розмові з рятувальниками вона у шоковому стані благала про допомогу, звертаючись до своєї матері.

Зазначається, що наразі дівчина перебуває в лікарні.

Відомо, що після виверження був викид попелу на висоту трьох кілометрів. Попел осів у сусідніх селах зокрема в місті Букіттінггі – третьому за величиною місті на Західній Суматрі з населенням понад 100 тисяч людей.

Вулкан Марапі має другий рівень тривоги за чотириступеневою системою Індонезії, влада встановила трикілометрову зону відчуження навколо його кратера.

Наразі в Індонезії близько 130 діючих вулканів. Індонезійський архіпелаг розташований на Тихоокеанському вогняному кільці, де стик континентальних плит спричиняє високу вулканічну й сейсмічну активність.