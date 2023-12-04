Росія відновлює бойові можливості та несе загрозу країнам Балтії – генерал НАТО

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія, незважаючи на загарбницьку війну в Україні війну, почала відновлювати свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону — «Європейська правда» з посиланням інтерв’ю високопосадовця НАТО виданню LRT

«Наразі Росія значною мірою віддана своїй незаконній війні проти України, але вона вже почала і надалі продовжуватиме відновлювати свій потенціал окремо від війни в Україні, і це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря».

У цьому зв’язку він визнав, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який каже, що Росія мобілізує свої ресурси проти НАТО, має рацію.

«Але ми повинні бути дуже обережними з висновками, які ми робимо з цього. Я думаю, що висновки, які були втілені в дії щодо закупівель і посилення можливостей литовських збройних сил, є дуже мудрими і ведуть у правильному напрямку», – зазначив генерал-лейтенант.

Він також підкреслив: важати, що від Росії можливо захиститися лише за допомогою закупівель безпілотників і засобів протиповітряної оборони, неправильно.