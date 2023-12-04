На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів

Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як зазвичай, — з 00:00 до 05:00, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в неділю.
«На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів — ані ярмарків, ані святкувань. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва», — йдеться в повідомленні.
На Софійській площі в центрі Києва коштом меценатів буде встановлено новорічну ялинку.
«Відкриття буде на 6 грудня – День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів — без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію», — розповіли у військовій адміністрації.
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