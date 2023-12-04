На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 15 російських атак, протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 4 грудня.

«Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів», — йдеться у повідомленні.

За даними військових, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.