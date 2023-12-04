МЗС Британії: Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться «за добавкою»

Про це пише The Sun.

«Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новим. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів зрештою підриває британські інтереси й коштує британцям життів», — сказав Кемерон.

За словами міністра, аргументи про те, що європейська безпека — це безпека США і що диктаторів не слід вмиротворювати, переможуть. Він також додав, що зараз важко пригадати, щоб останнім часом був період такої ж небезпеки та невизначеності.

Кемерон також наголосив, що світ має розуміти, як все змінилося: «Сили, які формують це — розпалювач війни в Кремлі, більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, який отруює молоді уми, — ці речі не зникнуть за одну ніч. Немає сенсу сподіватися на якесь чарівне повернення світу, яким він був колись. Надія — це не політика».