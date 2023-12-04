Компанію Boeing було виключено з конкурсу ВПС США на «літаки Судного дня»

Сполучені Штати Америки планують створити флот «літаків Судного дня». Йдеться про модернізацію E-4B Nightwatch, термін експлуатації якого спливає у 2030 році.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

США планують провести модернізацію свого флоту «літаків Судного дня», який востаннє поліпшували на початку 1970-х років. При цьому компанія Boeing була виключена із конкурсу на розробку.

Новий повітряний флот необхідний на випадок ядерної війни. Технічні характеристики літака дозволять йому перебувати у небі протягом тижня з урахуванням дозаправки у повітрі. За інформацією агентства, компанії Boeing, яка на сьогодні є виробником E-4B, не вдалося досягти угоди з ВПС США щодо прав відносно умов модернізації.

У матеріалі йдеться, що новий флот цих літаків буде одним із ключових елементів стратегії забезпечення національної безпеки США.

Контракт може дістатися компанії Sierra Nevada Corp. Американські ВПС планують укласти контракт на будівництво нових «літаків Судного дня» в 2024 році. Втім, у Пентагоні не коментують, чи отримали пропозиції від інших компаній.

На розробку літаків планують витратити $889 млн у 2024 фінансовому році. Ще близько $8,3 млрд виділять на програму до 2028 року.

На даний момент ВПС США використовують чотири літаки E-4B, побудовані в 1970-х роках, які поступово старіють і будуть виведені з експлуатації на початку 2030-х років.