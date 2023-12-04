Экс-посол США арестован во Флориде по обвинению в работе на разведку Кубы

Бывший американский дипломат, занимавший пост посла США в Боливии, был арестован в ходе длительного расследования ФБР и обвинен в тайной работе в качестве агента кубинского правительства. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом, на условиях анонимности.

73-летний Мануэль Роча был арестован в Майами в минувшую пятницу, 1 декабря. Ожидается, что более подробная информация о деле будет обнародована в понедельник после раскрытия уголовного дела на заседании суда.

Один из источников Associated Press сообщил, что в деле Министерства юстиции Роча обвиняется в работе по продвижению интересов кубинского правительства. Федеральный закон требует, чтобы люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в Министерстве юстиции. Ведомство в последние годы усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование.

Министерство юстиции отказалось от комментариев. Пока неясно, представляет ли интересы Рочи адвокат, а юридическая фирма, в которой он раньше работал, заявила, что не представляет его интересы. Его жена повесила трубку, когда редакция АР связалась с ней.

25-летняя дипломатическая карьера Мануэля Рочи по большей части проходила в Латинской Америке во времена холодной войны. Его дипломатические должности включали работу в Секции интересов США на Кубе в то время, когда у Вашингтона не было полных дипломатических отношений с коммунистическим правительством Фиделя Кастро.

Родившийся в Колумбии, Роча вырос в рабочей семье в Нью-Йорке и получил несколько степеней в области гуманитарных наук в Йельском, Гарвардском и Джорджтаунском университетах, прежде чем поступить на дипломатическую службу в 1981 году.

Он возглавлял дипломатическую службу США в Аргентине в период с 1997 по 2000 год.

Впоследствии Роча был назначен послом в Боливии. Тогда он непосредственно вмешался в президентскую гонку 2002 года, предупредив за несколько недель до голосования, что США прекратят помощь этой бедной южноамериканской стране, если она изберет бывшего производителя коки Эво Моралеса. Его действия были широко истолкованы как попытка сохранить доминирование США в регионе, и дали Моралесу поддержку со стороны избирателей.

Роча также служил в Италии, Гондурасе, Мексике и Доминиканской Республике, а также работал экспертом по Латинской Америке в Совете национальной безопасности.

После выхода на пенсию из Государственного департамента Роча начал карьеру в бизнесе в сферах золотодобычи и экспорта угля.