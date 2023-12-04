Британія передала Україні ракети Martlet, вони допоможуть у боротьбі з «Шахедами»

Збройні сили України отримали від Британії ракети Martlet, які допоможуть ефективніше боротися з атаками російських дронів.

Про це повідомляє The Times.

Видання пише, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з російськими безпілотниками Shahed.

Йдеться про ракети Martlet. Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

Martlet — це легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових Великої Британії компанією Thales Air Defense.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило початкове замовлення на 1000 ракет, поставки яких були заплановані починаючи з 2013 року. Однак початкова експлуатаційна спроможність була придбана 2021 року, а повна оперативна спроможність очікується 2024 року.

Ракета після прийняття на озброєння у Великій Британії отримала назву «Martlet». Вона призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах:

● Морський;

● Поверхня-поверхня;

● Повітряний запуск;

● Земля-повітря.

У квітні минулого року було опубліковано відео з використанням ПЗРК по російському безпілотнику «Орлан-10». ЗМІ вдалося ідентифікувати ракети Martlet за особливостями транспортно-пускового контейнера зенітної керованої ракети.

Також у червні 2022 року за допомогою Martlet вдалося збити російський вертоліт Ка-52.