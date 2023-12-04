Блокада кордону з Україною: вантажопотік знизився в десятки разів

Про це він розповів під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, передає «Еспресо.Захід«.

За його словами, вранці на чотирьох напрямках кордону в бік України на території Польщі в чергах перебували близько 2,5 тисяч транспортних засобів. Найбільша кількість навпроти пункту пропуску «Рава-Руська» – майже 900.

«Певна кількість транспортних засобів все ж таки перетинає кордон як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд у Польщу. Але інтенсивності руху, як було до 6 листопада, звісно, немає. Наводжу приклад пункту пропуску «Ягодин», де за добу раніше перетинали кордон в обидва напрямки близько 1200-1300 вантажних транспортних засобів. За минулу добу кордон там перетнули близько 130 транспортних засобів. Тобто суттєве зниження вантажопотоку», – зазначив Андрій Демченко.