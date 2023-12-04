Білий дім – Конгресу: Виділені для України кошти закінчаться цього місяця

В Адміністрації американського президента Джо Байдена попередили лідерів Конгресу США, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року і що це може сприяти перемогам Росії — «Європейська правда» з посиланням на «Financial Times»

Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг написала лідерам Республіканської і Демократичної партій: «Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США».

Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку «поставить Київ на коліна на полі бою», а також «збільшить ймовірність воєнних перемог Росії».

«Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час».

Шаланда Янг нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими.