Як купити біткоїн в Україні в 2023 році

Купівля та продаж криптовалюти набуває все більшої популярності в країнах світу. Україна не стала виключенням. Такий попит на торгівлю криптовалютою надає клієнтам більше впевненості у рішенні інвестувати в монети.

Однією з найпопулярніших монет у 2023 році залишається біткоїн (btc). У статті розглядаємо процес та особливості купівлі біткоїна в Україні у 2023 році.

Обмеження НБУ

У квітні 2022 року Національний банк України (НБУ) ввів обмеження на деякі способи купівлі криптовалюти з метою запобігти відтоку фінансів під час воєнного стану. Такі обмеження були накладені у зв’язку з використанням схем P2P торгівлі. У березні 2022 року сума перерахованої іноземної валюти сплаченої українськими банками на міжнародні рахунки платіжних систем становила 1,7 млрд доларів, а у квітні ця сума становила уже 0,9 млрд доларів. У зв’язку із забороною «quasi cash» операцій українські користувачі більше не мають змоги поповнювати електронні гаманці, користуватись брокерськими рахунками або форекс-рахунками, купувати активи тощо.

Як купити біткоїн в Україні у 2023 році?

Не дивлячись на обмеження, користувачі знаходять можливості придбати біткоїн легально, не порушуючи закону. Розглянемо детальні приклади та покрокові інструкції варіантів покупки криптовалюти на прикладі однієї з популярних бірж KuCoin. Біржа є безпечною та надійною, а також простою і зручною у використанні. На ній також доступна цілодобова технічна підтримка у випадку виникнення питань або труднощів.

Покупка біткоїна за допомогою P2P торгівлі на біржі

P2P торгівля – це процес покупки та продажу валют між користувачами платформи. Працює така торгівля доволі просто. Будь-який користувач може виставити на біржі оголошення про те, що він воліє продати ту чи іншу валюту. Інші користувачі виставляють оголошення про готовність криптовалюту купити. Усі ці користувачі вказують умови, на яких вони готові укласти угоду (наприклад, ви готові придбати біткоїн за певну суму фіатних коштів). За допомогою таких оголошень, продавці та покупці знаходять один одного та домовляються про угоду.

Що потрібно для P2P торгівлі?

Якщо ви бажаєте купити ті чи інші активи, послуговуючись функцією P2P торгівлі, вам необхідно створити на біржі обліковий запис та пройти процес підтвердження особи, запропонований біржею, також його називають верифікацією. У випадку торгівлі на KuCoin платформа також пропонує додатковий рівень перевірки, для якого вам знадобиться фото документа, що посвідчує вашу особу.

Найчастіше цей процес не займає багато часу. Після виконання цих дій, ви можете перейти до торгівлі на спеціальному порталі платформи, який пропонує можливість P2P торгівлі.

Покупка криптовалюти через Приват24

Придбати валюту за принципом P2P торгівлі можна також через банкову систему. Для прикладу, розглянемо процес покупки цифрового аналога долара usdt користуючись Приват24. Для початку відкрийте сайт біржі та оберіть спосіб оплати «Приват24». Далі встановіть необхідні фільтри.

Після того як ви налаштували фільтри, ви побачите перелік активних продавців та інформацію про:

Загальну суму, доступну для продажу

Мінімальну суму, необхідну для купівлі (іноді продавцям не вигідно розділювати кошти, виставлені на продаж, тому їм потрібен покупець на весь об’єм валюти)

Кількість заявок, що були виконані (важлива інформація, на яку варто звертати увагу, щоб уникнути зустрічі з шахраями та недобросовісними продавцями).

Обравши найвигіднішу пропозицію, натисніть кнопку «Купити». Далі ви побачите вікно, введіть в нього суму usdt, яку ви бажаєте придбати. Калькулятор прораховує цю суму в гривнях автоматично. Підтвердіть переказ через додаток Приват24. По закінченню транзакції ваші кошти будуть переведені на рахунок продавця, а куплена валюта буде відправлена на ваш рахунок. Таким чином, ви не порушите обмеження НБУ та придбаєте usdt, за допомогою якого зможете купувати біткоїн.

Тепер ви маєте змогу купувати біткоїн за usdt. Перш ніж займатись купівлею та продажем, радимо ознайомитися з ринком, проаналізувати ріст та зниження цін, поспостерігати за тенденціями та після цього купувати валюту. Обов’язково ознайомтеся з курсом btc usdt та купуйте валюту свідомо, не забуваючи про усі супровідні ризики.

Також радимо не нехтувати встановленими для підтримки економіки країни обмеженнями НБУ та вірити у перемогу.