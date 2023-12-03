Важливим протистоянням на війні зараз є подолання наземних систем ППО – британська розвідка

Розвідка Великої Британії підкреслює, що зусилля, спрямовані на подолання наземних систем протиповітряної оборони, залишаються одним з найважливіших протистоянь у війні РФ проти України — огляд британського Міноборони за 3 грудня

У відомстві зазначили, що для окупаційних сил РФ критично важливу роль відіграє зенітно-ракетний комплекс малого радіуса дії «Тор». Він знаходиться на озброєнні підрозділів ППО армії РФ і призначений для захисту переднього краю сухопутних військ.

Водночас ЗРК «Панцир» зазвичай захищають командні пункти, ЗРК більшої дальності і військово-повітряні бази російських окупантів.

Окупанти зараз особливо активно використовують ЗРК «Тор» для протидії українським безпілотникам. Цей комплекс діє фактично як передова лінія мережі ППО окупаційних військ РФ в Україні.

У розвідці вказують, що одним з ключових обмежень ЗРК «Тор» у війні РФ проти України є, ймовірно, витривалість її екіпажу.

«Зважаючи на те, що на кожну систему припадає лише три людини, підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу, найімовірніше, є екстремальним випробуванням на витривалість», – йдеться у повідомленні.