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Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 03.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 332 040 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5575 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 396 (+11)
  • артилерійських систем – 7949 (+8)
  • РСЗВ – 913 (+0)
  • засобів ППО ‒ 602 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1)
  • крилатих ракет ‒ 1569 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 1140 (+2)
3 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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