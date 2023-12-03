ISW: РФ намагається посіяти розбрат у Молдові, щоб відвернути міжнародну увагу від України Перемовини Моссаду з ХАМАСом у Катарі зайшли в глухий кут » Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ Протягом минулої доби російські війська намагалися штурмувати на шести напрямках фронту та продовжували спроби оточити Авдіївку, але оборонці України відбили ворожі атаки. Водночас втрати окупантів у живій силі вже сягнули 332 тисяч Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 332 040 (+930) осіб,

танків ‒ 5575 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 10 396 (+11)

артилерійських систем – 7949 (+8)

РСЗВ – 913 (+0)

засобів ППО ‒ 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1)

крилатих ракет ‒ 1569 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22)

спеціальної техніки ‒ 1140 (+2)