Сили оборони за добу ліквідували 4 танки, 8 артсистем і 930 військових армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 332 040 (+930) осіб,
- танків ‒ 5575 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 10 396 (+11)
- артилерійських систем – 7949 (+8)
- РСЗВ – 913 (+0)
- засобів ППО ‒ 602 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1)
- крилатих ракет ‒ 1569 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 432 (+22)
- спеціальної техніки ‒ 1140 (+2)
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