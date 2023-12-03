Позиційна війна триває на фронті ще з листопада 2022 року, — полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

«У нас багато хто думав, що контрнаступ — це перемога і по-іншому не сприймали. Але зараз основна задача — це захистити те, що у нас вже є, що ми не дали захопити противнику повністю його убезпечити, побудувати позиції, щоб противник об них ламав зуби. А далі вже від цього йти в контратаки та той ресурс, який у нас є додатковий використовувати для відвоювання своїх територій, тому що зараз контрнаступ і зупинився, ми подивилися: укріплень немає, треба будувати. Зараз ситуація дуже складна», — підкреслив військовий.

Полковник СБУ зауважив, що контрнаступ Сил оборони має стратегічні й тактичні завдання.

«Стратегічні цілі — це вийти на Азовське море, але на картах тих, хто ставить такі завдання, то цієї лінії фронту і рухів навіть не видно. Якщо ми говоримо тактично, то активні дії йдуть, але якщо ми говоримо стратегічно про контрнаступ, то я вам хочу сказати й багатьох це дивує, коли я кажу, що в нас позиційна війна триває з 11-го листопада 2022 року. Стратегічно ми маємо позиції те, що нещодавно написав Залужний, то ми маємо це вже рік. Нині позиційна війна може або продовжуватися, або ворог може нас посунути, якщо ми не приймемо заходи», — наголосив Костенко.

Нардеп заявив, що Україна має все зробити або укріпити нашій території, або прийняти факт, що у нас позиційна війна: «Ми пробували щось робити, нічого не вийшло. Тут винуватих немає, проти нас противник, який у декілька разів нас переважає, а у нас немає підтримки з повітря та далекобійних ракет».