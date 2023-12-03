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Перемовини Моссаду з ХАМАСом у Катарі зайшли в глухий кут

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на заяву від офісу Нетаньягу.

У суботу, 2 грудня, команда ізраїльської розвідувальної служби Моссад перебувала в Досі з метою проведення переговорів з катарськими посередниками щодо відновлення перемир’я в Газі.

Головною темою переговорів за посередництва Катару було потенційне звільнення нових категорій ізраїльських заручників, окрім жінок і дітей, а також нові умови перемир’я.

У повідомленні йдеться про те, що Ізраїль «відкритий до розгляду» більшої кількості пауз у війні в Газі для звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

«Ми можемо вести переговори, поки ми все ще воюємо», — сказав чиновник.

3 декабря, 2023 | Category: Израиль, Новини українською, Новости

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