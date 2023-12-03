Важливим протистоянням на війні зараз є подолання наземних систем ППО – британська розвідка ISW: РФ намагається посіяти розбрат у Молдові, щоб відвернути міжнародну увагу від України » Окупанти завдали 20 авіаударів по Україні, ЗСУ уразили 2 райони скупчення росіян Крім того, ворог завдав 3 ракетних удари та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області; Щербинівка, Авдіївка, Побєда Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Своєю чергою протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 3 складам боєприпасів та 4 артилерійським засобам противника. Також минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.