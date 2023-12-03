Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що після терористичних нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня уряд Великої Британії співпрацює з партнерами по всьому регіону, щоб забезпечити звільнення викрадених заручників, у тому числі британських громадян.

«На підтримку зусиль зі звільнення заручників Міністерство оборони Великої Британії здійснюватиме спостережні польоти над Східним Середземномор’ям, в тому числі в повітряному просторі над Ізраїлем і Газою», – йдеться у повідомленні.

У британському відомстві наголосили, що літаки-розвідники не будуть озброєні, не виконуватимуть бойової ролі і їхнім завданням буде виключно пошук заручників.

«Лише інформація, яка стосується порятунку заручників, буде передана до відповідних органів, відповідальних за порятунок заручників», — заявили у міноборони Британії