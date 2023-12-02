Ввезення гуманітарної допомоги за новими правилами: що відбувається на кордоні в перший день змін

Які труднощі спіткали волонтерів у першу ніч дії нових правил ввезення гуманітарної допомоги розповідає «Еспресо.Захід».

Що означає нова система обліку гумдопомоги?

Сьогодні, 1 грудня, запрацювала електронна система обліку гуманітарної допомоги, яку Міністерство соціальної політики України анонсувало ще кілька місяців тому. Ще з листопада громадські організації та благодійні фонди мали можливість зареєструватися в системі й у тестовому режимі її випробовувати. Вже тоді виникало багато проблем, тож у Мінісоцполітики пішли назустріч волонтерам і організували перехідний період до 1 квітня наступного року. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, станом на 1 грудня цього року завозити гуманітарну допомогу в Україну можна двома способами: як раніше, за паперовими деклараціями, про які знають усі волонтери, або ж спробувати скористатися електронною системою.

Але що відбувається на кордоні насправді? Чималій кількості волонтерів сьогодні довелося випробувати нову систему на собі. Виглядає, що працівники митниці самі ще не розібралися із нововведеннями, які запропонувало Міністерство соціальної політики. Цієї ночі когось пропустили, коли вони показали наказ Мінсоцполітики «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації ввезення транспортних засобів, товарів військового призначення та подвійного використання в умовах воєнного стану», декому сказали чекати до ранку, щоб зрозуміти, а були й випадки, коли волонтерів не пропустили.

Перші результати недосконалої системи

Сьогодні вночі перевезти автівку через кордон спробувала волонтерка Олена Новікова. Зробити це їй не вдалося. Про це вона розповіла на своїй сторінці у фейсбук. За словами жінки, митники вимагали зареєструватися в електронній системі, але вона не працювала. Під час спроби зареєструватися виникала помилка. У підсумку автівку жінка так і не перемістила. Зазначила, що в неї її конфіскували.

На ситуацію відреагувала пані міністр Оксана Жолнович. Вона пояснила, що організація, на яку ввозили гуманітарну допомогу, не є в реєстрі отримувачів гумдопомоги. Тому на таку організацію ввозити допомогу за законом не можна. А помилка під час входу вказувала на те, що користувач, який заходив у систему, не був уповноваженою особою. Для того, щоб внести свою організацію в реєстр, достатньо, щоб керівник чи уповноважена особа лише раз зареєструвалися й отримали унікальний номер. Цей номер і вимагали працівники митниці.

Пояснення від Львівської митниці

У ситуацію втрутився також начальник Львівської митниці Андрій Кузнік. Він зазначив, що намагається розібратися в ситуації, але запевняє, що протягом ночі жодної конфіскованої автівки на митниці не було. Зазначимо, наказ про роз’яснення перевезення транспортних засобів Міністерство соціальної політики видало лише вчора, 30 листопада.

Чим закінчилася ця історія з автівкою, наразі не відомо. Ми стежимо за ситуацією і розкажемо, чи вдається завозити автомобілі й іншу гуманітарну допомогу в Україну за новими правилами.

Утім зміни не стосуються фізичних осіб волонтерів. Ті, хто не мають зареєстрованої громадської організації чи благодійного фонду, завозять гуманітарну допомогу в Україну як і раніше. Вони співпрацюють напряму з військовими частинами. Хоча й вони відчули на собі зміни. До прикладу волонтер Юрій Рихлик взяв паузу у ввезенні гуманітарної допомоги. Він каже: розумів, що буде відбуватися на кордоні з 1 грудня, тому свою діяльність вирішив продовжити пізніше.

«Система стоїть, не працює, немає інтеграції між митниками та самою системою»

Вероніка Муцей, голова громадської організації Zeilen van Vrijheid (Вітрила Свободи) у Нідерландах, розповіла в ефірі Еспресо, що нині відбувається під час проходження кордону.

«Я зараз на зв’язку з волонтерами, які проходять україно-польський кордон — система стоїть, вона не працює, немає інтеграції між митниками та самою системою. Хлопці та дівчата стоять з ночі без води, їжі, у холоді. Мінсоц намагається вирішити питання інтеграції, я слідкую за цим у чаті, де є технічна підтримка. Наших знайомих волонтерів сьогодні розвернули, бо вони почали проходити кордон і у них не було реєстрація в цій системі, адже про цей пункт забули сказати, тому що коли Мінсоц розповідав що з першого числа буде діяти ще старий формат завезення гуманітарної допомоги та новий — через електронну систему, вони не попередили, що всі громадські організації та благодійні фонди повинні бути в ній вже зареєстрованими.

Реєстрація в системах відкрилася сьогодні о дванадцятій ночі, а наші волонтери стояли там о 00:05 і всі спроби зареєструватися в системі, які вони проводили до четвертої чи до п’ятої ранку провалилися, бо підтримка не була надана. Поки я знаю, що приблизно 100 волонтерів стоять на різних кордонах, гуманітарні фури. Інші фонди пишуть, що вони не проходять реєстрацію, адже немає ніякої системності та інтеграції поміж Мінсоц та митницею», – пояснила вона.