У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Кремль, ймовірно, намагається придушити громадський протест дружин російських військовослужбовців, у тому числі шляхом відплати та дискредитації в Інтернеті. Це сталося відразу після невеликих протестів у Москві в листопаді 2023 року.

В останні тижні російська влада, ймовірно, запропонувала сім’ям військових збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів.

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року одна відома онлайн-група дружин російських військових опублікувала маніфест проти «безстрокової мобілізації». Приблизно 30 листопада групу попередили про публікування фейків — ймовірно, за підбурюванням прокремлівських сил.

«Ймовірно, влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з тими громадянами, які були мобілізовані у вересні 2022 року і вже понад рік перебувають на передовій», — вважають у розвідці.