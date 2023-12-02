Суд постановив, що Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій

Про це повідомляє CNN.
Це рішення, яке створює нове законодавство щодо президентства, матиме значні наслідки для кількох справ проти Трампа у федеральному суді Вашингтона, пов’язаних з виборами 2020 року.
Це рішення апеляційного суду випливає з позовів, поданих співробітниками поліції Капітолія та демократами в Конгресі.
- У п’ятницю, 17 листопада, суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп «брав участь у заколоті» 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймеріз 2024 року.
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