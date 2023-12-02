Республиканца Джорджа Сантоса исключили из Палаты представителей

Недолгая карьера республиканца Джорджа Сантоса в Палате представителей завершилась в пятницу, когда его коллеги-законодатели проголосовали за исключение Сантоса из-за уголовных обвинений в коррупции и обвинений в неправильном расходовании средств избирательной кампании.

Палата проголосовала за немедленное исключение скандального конгрессмена – это решение поддержали 311 законодателей против 114, что превышает требуемое большинство в две трети голосов для исключения одного из членов Палаты представителей.

Незадолго до голосования спикер палаты Майк Джонсон заявил, что будет голосовать против исключения, сообщил его помощник.

Сантосу не удалось избежать скандалов с момента его избрания в ноябре 2022 года. Он признал, что придумал большую часть своей биографии, и федеральные прокуроры обвиняют его в отмывании средств избирательной кампании и обмане доноров. Сантос вину по этим обвинениям отрицает.

Он пережил предыдущую попытку исключения в начале ноября, когда 182 его республиканских коллеги и 31 демократ проголосовали против его исключения на том основании, что нужно дождаться расследования его уголовного дела. Его исключение сокращает уже небольшое большинство республиканцев до 221 голоса против 213 демократов. Его избирательный округ включает в себя некоторые районы Нью-Йорка и Лонг-Айленда.

Двухпартийное расследование в прошлом месяце выявило, что он потратил почти 4 000 долларов на спа-процедуры, включая инъекции ботокса, за счет избирательной кампании. Он также потратил более 4 000 долларов из своего фонда в роскошном магазине Hermes и совершил покупки на OnlyFans, онлайн-платформе, на которой выкладывается порнографический контент.

Это побудило нескольких республиканцев, поддержавших его на ноябрьском голосовании, заявить, что они поддержат его исключение. Сантос предположил, что, скорее всего, его исключат из Конгресса. Он проигнорировал призывы подать в отставку, но сказал, что не будет баллотироваться на переизбрание в следующем году.

Сантос стал шестым в истории США конгрессменом, исключенным из Палаты представителей, и первым, кто не был осужден за преступление или за участие в Гражданской войне в США на стороне Конфедерации. Демократ Джеймс Трафикант стал последним законодателем, исключенным в 2002 году после его осуждения по делу о коррупции.

На заседании палаты в четверг Сантос сказал: «Я не был осужден за преступления. Люди из третьего округа Нью-Йорка отправили меня сюда. Если они хотят меня выгнать, им придется заткнуть рты этим людям и принять трудное решение».

Проблемы Сантоса начались вскоре после его избрания в ноябре 2022 года, когда СМИ сообщили, что он на самом деле не учился в Нью-Йоркском университете и не работал в Goldman Sachs и Citigroup, как он утверждал во время кампании. Он также ложно утверждал, что является евреем, и рассказывал избирателям, что его бабушка и дедушка бежали от нацистов во время Второй мировой войны.

«Каждый день, когда мистеру Сантосу разрешают оставаться членом Конгресса, мои соседи в Нью-Йорка остаются без реального представительства в этих залах», — сказал в четверг на заседании палаты Ник Лалота, республиканец, представляющий соседний округ в Нью-Йорке.

Сообщения о ложных утверждениях сделали Сантоса изгоем в палате и объектом насмешек ведущих вечерних телешоу, еще до того, как федеральные прокуроры предъявили ему обвинения в мошенничестве и преступлениях, связанных с финансированием избирательных кампаний.

Его обвиняют его в завышении сумм общего фонда для привлечения большей поддержки от Республиканской партии, отмывании средств для личных расходов и списании денег с кредитных карт доноров без их разрешения. Два бывших помощника по избирательной кампании признали себя виновными в связанных с этим мошенничествах.

Сантос отрицает нарушения, и его судебный процесс назначен на 9 сентября 2024 года, незадолго до ноябрьских выборов, которые определят контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул теперь имеет 10 дней на то, чтобы объявить о специальных выборах на этот пост. Выборы должны состояться через 70–80 дней после этого объявления.

Перед победой Сантоса в 2022 году округ представлял демократ Том Суоцци, который безуспешно баллотировался в губернаторы штата Нью-Йорк. Суоцци и 19 других кандидатов, в том числе восемь республиканцев, подали заявки на участие в выборах на замещение Сантоса.