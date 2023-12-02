Безсмертний: На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському зазначив, що в рамках саміту G20 з дуже толковими виступами були підготовлені Джорджі Мелоні, прем’єр-міністр Італії, і канцлер Німеччини Олаф Шольц. В Європі процес знають і присвятили чимало матеріалів у пресі, аби показати, який ідіот стоїть на чолі Росії

Про це він розповів у етері Еспресо.

«Я все-таки потратив майже 5 годин і послухав все це зібрання, з яких три чверті говорив Нарендра Моді, прем’єр-міністр Індії. А Індія власне була головуючою країною у 2023 році в рамках G20. Подібні саміти раніше проводилися дзвінками глави головуючої держави декільком главам держав, своїм колегам, і на цьому все це припинялося. Чи не вперше це набуло такого широкого розголосу, тим більше, що є можливість зробити це онлайн. Причина тут у тому, що, як відомо, навесні в Індії вибори, там уже фактично механізм запущений», — пояснив дипломат.

За його словами, довіра і підтримка Нарендра Моді та партії націоналістів, виходячи з індійської програми, підтримується суспільством. І невипадково весь цей ефір фактично був зайнятий Нарендра Моді.

«І, мені здається, 18 хвилин, якщо я не помиляюсь, було віддано московському фюреру. Але завчасно з дуже толковими виступами були підготовлені Джорджі Мелоні, прем’єр-міністр Італії, і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ці два виступи — це була така інтелектуальна клізма Путіну. Невипадково із цих 18 хвилин, Путін 5 хвилин щось там пояснював. Причому він рефлекснув не на речі, які стосувалися російської агресії, характеру війни, трагедії, а чомусь почав рефлексувати, говорячи про вбивства дітей у Газі, про бомбардування лікарень у Газі. Він знаходився в брехливій інформаційній кожурі й не хотів знати про те, що госпіталь у Газі був підірваний самими хамасівцями», — прокоментував Роман Безсмертний.

Політик додав, що цей фрагмент був знятий катарськими журналістами та вже продемонстрований в ООН, також у порядних та тямущих урядах все це давним-давно показано.

«А ті позиції, які висловили Джорджа Мелоні та Олаф Шольц, пізніше були надруковані в італійській пресі Corriere della Sera, в німецькій — Frankfurter Allgemeine Zeitung, тобто в Європі процес знають. Там цьому присвятили чимало матеріалів, аби показати, який ідіот стоїть на чолі того, що іменується Росія. Я б сам підтримав, щоб такі клізми цивілізований світ періодично робив, аби Путін розумів і усвідомлював, хоча я розумію, що він перейматися не буде тим, як змінюється ставлення до фюрера у світі. Розумію прекрасно, що це в Росії буде показано як прорив блокади, але це хай вони показують для всього свого того піплу, який і так отруїли вже безмежно. А от те, що стосується інформаційного простору Європи, що пройшло абсолютно, з моєї з точки зору, в правильних тезах через європейську пресу — дуже доречно і важливо у цій ситуації», — резюмував Безсмертний.