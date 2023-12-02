Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових

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танків ‒ 5571 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 10 385 (+13)

артилерійських систем – 7941 (+10)

РСЗВ – 913 (+1)

засобів ППО ‒ 602 (+0)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18)

крилатих ракет ‒ 1568 (+1)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 410 (+11)

спеціальної техніки ‒ 1138 (+1)