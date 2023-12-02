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Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 2 грудня 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 331 110 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 5571 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 10 385 (+13)
  • артилерійських систем – 7941 (+10)
  • РСЗВ – 913 (+1)
  • засобів ППО ‒ 602 (+0)
  • літаків – 323 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1568 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 410 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 1138 (+1)
2 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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