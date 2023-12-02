Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 2 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 331 110 (+1070) осіб,
- танків ‒ 5571 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 10 385 (+13)
- артилерійських систем – 7941 (+10)
- РСЗВ – 913 (+1)
- засобів ППО ‒ 602 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5994 (+18)
- крилатих ракет ‒ 1568 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 410 (+11)
- спеціальної техніки ‒ 1138 (+1)
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