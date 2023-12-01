Сили оборони відбили атаки ворога на 6 напрямках Україна в ОБСЄ закликала визнати Голодомор геноцидом і нагадала про нові «геноцидні наміри» РФ » ЗСУ впродовж доби знищили 1280 окупантів За добу ЗСУ відбили атаки росіян на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Запорізькому та Мар’їнському напрямках, а також знищили 1280 окупантів Про це 1 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023-го орієнтовно становлять: особового складу — близько 330 040 (+1280) осіб,

танків ‒ 5564 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 10 372 (+32)

артилерійських систем – 7931 (+22)

РСЗВ – 912 (+2)

засобів ППО ‒ 602 (+2)

літаків – 323 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22)

крилатих ракет ‒ 1567 (+0)

кораблів/катерів ‒ 22 (+0)

підводних човнів — 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399 (+38)

спеціальної техніки ‒ 1137 (+13)