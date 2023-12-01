ЗСУ впродовж доби знищили 1280 окупантів

Про це 1 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 330 040 (+1280) осіб,
- танків ‒ 5564 (+13)
- бойових броньованих машин ‒ 10 372 (+32)
- артилерійських систем – 7931 (+22)
- РСЗВ – 912 (+2)
- засобів ППО ‒ 602 (+2)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22)
- крилатих ракет ‒ 1567 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
- підводних човнів — 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 399 (+38)
- спеціальної техніки ‒ 1137 (+13)
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