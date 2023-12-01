Зеленський про контрнаступ: Ми не досягли бажаного, але ми не відступаємо

Президент Володимир Зеленський визнав, що довгоочікуваний контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів, але наголосив, що Україна не відступає і що їй потрібна допомога в нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь — Володимир Зеленський в інтерв’ю для AP

«Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою (за потужністю – ред.) армією в світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу надто скаржитися…

Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт…

Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам».

Зеленський пояснив, що Україна не отримала від союзників всього необхідного озброєння, а обмеженість чисельності збройних сил не дозволила їй швидко просуватися вперед.