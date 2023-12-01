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У одному з «шахедів» знайшли SIM-карту українського оператора

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону.

За словами Ігната, спеціалісти уже вивчають «шахед» та виявлену у ньому SIM-карту оператора «Київстрар».

«Зрозуміло, що все, що знаходиться, вивчають спеціалісти й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені», — сказав він.

Фахівці з’ясовують, навіщо у «шахеді» була SIM-карта та що вона і доступ до інтернету дозволяють робити.

У пресслужбі Київстару прокоментували ситуацію.

«Також хочемо підкреслити, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому», — йдеться у повідомленні.

1 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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