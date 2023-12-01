У Києві жорстоко вбили військового, який прямував у госпіталь

Про це повідомляє поліція Києва.

Столичні правоохоронці отримали повідомлення про зникнення чоловіка, який є військовослужбовцем. Відомо, що зв’язок з військовим зник у той час, коли він на власній автівці прямував у госпіталь.

Поліціянти знайшли тіло зниклого в одній з водойм на околиці Києва. Автомобіль військового – в одному зі спальних районів Києва. Після проведення слідчих дій поліціянти встановили деталі жорстокого вбивства.

«По дорозі до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань. Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму», — розповіли у поліції.

Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15 ножових поранень.

«Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, покроково відпрацювали рух потерпілого та встановили особу нападника. Ним виявився 31-річний житель Вінниччини, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання», — додали поліціянти.

Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.