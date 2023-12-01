США прагнуть вдвічі скоротити енергетичні доходи РФ до 2030 року

Сполучені Штати мають намір вдвічі скоротити доходи Росії від продажу нафти й газу до кінця цього десятиліття.

Як пише «Європейська правда», про це в інтерв’ю Financial Times заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

«Ми зробимо все, що в наших силах, щоб це стало реальністю», – запевнив він, маючи на увазі прогноз Міжнародного енергетичного агентства про те, що експорт нафти й газу РФ може впасти щонайменше на 40-50 відсотків до 2030 року, якщо західні санкції проти російської енергетичної галузі збережуться.

За словами посадовця, який раніше працював послом в Україні, санкції США, зокрема проти енергоносіїв, мають стати гарантією того, що РФ більше ніколи не зможе напасти на одного зі своїх сусідів.

«Це те, чого нам доведеться дотримуватися протягом багатьох років, доки Путін продовжуватиме цю війну», – зазначив Паєтт.

«Мета цих санкцій – змінити поведінку РФ і гарантувати, що Путін не матиме можливості, коли б не було досягнуто певного миру, використати три-чотири роки для переозброєння та підготовки до третього етапу вторгнення в Україну», – додав він.

Паєтт наголосив, що США шукають способи зробити менш ефективним тіньовий флот РФ, який та використовує для обходу обмежень, що дозволяє йому продавати нафту покупцям, переважно в Індії та Китаї, за цінами, які перевищують верхню межу, встановлену країнами G7.

На запитання, чи підтримає Вашингтон заходи, що змусять західних страховиків вимагати більше інформації від вантажовідправників та проводити більш ретельну перевірку суден, що перевозять російську нафту, посадовець відповів, що США стежитимуть за розвитком подій та закликав слідкувати за цим.

«Мої колеги в Міністерстві фінансів, які ведуть цю роботу, дуже уважно вивчають питання, як нам забезпечити подальшу ефективність цієї політики», – сказав Паєтт.

Він також вказав, що перешкоджання майбутнім доходам Росії є настільки ж важливим, як і завдання шкоди її поточним фінансам.

«Це має величезні геополітичні наслідки з точки зору того, як Кремль може поводитися на міжнародній арені, і здатності РФ використовувати свої енергоресурси як стратегічний актив, а також продовжувати реваншистські дії проти своїх сусідів», – резюмував Паєтт.

Згідно з попередньою інформацією ЗМІ, власники нафтових танкерів у найпотужнішій у світі державі-судновласнику Греції зменшили кількість російської нафти, яку вони перевозять.

Перед цим повідомляли, що три великі грецькі судноплавні компанії протягом останніх тижнів припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США, накладених на окремих перевізників нафти з РФ.