США планують здійснити політ на Місяць через понад 50 років після останньої місії

Про це повідомляє Science Alert.

На борту посадкового апарату, який отримав назву Peregrine, не буде людей. Його розробила американська компанія Astrobotic, генеральний директор якої Джон Торнтон заявив, що він буде оснащений обладнанням NASA для вивчення місячного середовища напередодні пілотованих місій NASA «Артеміда».

Зліт запланований на 24 грудня з Флориди на борту нової ракети промислової групи ULA під назвою Vulcan Centaur.

За словами Торнтона, зонду знадобиться «кілька днів», щоб досягти місячної орбіти, але перед спробою посадки доведеться почекати до 25 січня, щоб умови освітленості в цільовій точці були відповідними.

Спуск буде здійснюватися автономно, без втручання людини, але буде контролюватися з центру управління компанії.

Окрім Astrobotic, NASA підписало контракти з іншими компаніями, такими як Firefly Aerospace, Draper та Intuitive Machines.

Остання має злетіти на борту ракети SpaceX у січні. За допомогою програми «Артеміда» NASA хоче створити базу на поверхні Місяця.