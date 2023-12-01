СБУ підірвала ще один потяг на залізниці в РФ

В результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі в РФ вибухнув ще один потяг із паливом — співрозмовник «Української правди» в силових структурах

За словами джерела, цей підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі.

Для продовження руху росіяни почали використовувати обʼїздний шлях, що проходить через «Чортів міст». Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Як пишуть російські телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.