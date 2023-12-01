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Рада оборони Закарпаття запровадила з 1 грудня перевірку документів осіб, які перебувають на території області

Про це повідомляє Закарпатська обласна адміністрація.

«Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Зміни діятимуть від завтра, 1 грудня 2023 року, до завершення воєнного стану в Україні», – повідомляють в ОВА.

Спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Останні визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів.

«Такі зміни ухвалили відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456», – повідомляють в обласній адміністрації.

1 декабря, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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