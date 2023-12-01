Прогноз погоди на вихідні 2–3 грудня: перший зимовий вікенд буде багатоликим

За даними Sinoptik.ua, погодна карта України знову буде неоднорідною: в одних регіонах очікуються слабкі морози, в інших погода на вихідні буде незвично теплою для грудня, десь пройдуть дощі (місцями сильні), а десь — снігопади.

Погода в суботу 2 грудня

У суботу в західних і північних областях країни очікуються невеликі морози — до -3 °С. У центрі та на сході денна температура становитиме близько +3…+6 °С. У південних регіонах і Запорізькій області стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 °С.

На Закарпатті синоптики прогнозують сильний мокрий сніг (до 20 мм), в інших західних, а також північних областях — помірний мокрий сніг. Не перевищуйте швидкісний режим, а за можливості відмовтеся від поїздок власним автотранспортом у таку негоду! На півдні опадів не очікується, в решті регіонів пройдуть дощі.

Метеочутливим людям рекомендуємо провести суботу в спокійній домашній обстановці — в Україні очікується незначна геомагнітна буря (G1).

Погода в неділю 3 грудня

У неділю по всій країні буде хмарно, переважно без опадів. На заході може зриватися невеликий сніг, у центральних і північних областях — слабкий дощ.

На заході та півночі країни термометри покажуть близько 0 °С. Жителям Закарпаття рекомендуємо запастися терпінням та безрецептурними знеболювальними — різка зміна тиску (понад 10 гПа) може спричинити головний біль і слабкість. У центральних областях повітря прогріється до +3…+5 °С, на сході та півдні України — до +6…+9 °С.

Погода в понеділок 4 грудня

У понеділок на Закарпатті, в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській і Луганській областях очікується близько 0 °С, у Донецькій — +2…+4 °С, у Херсонській і Запорізькій — до +6…+8 °С. На решті території України очікуються слабкі морози до -3…-5 °С.

Погода на початку тижня у центральній частині країни, Харківській і Дніпропетровській областях буде сніжною. У деяких західних і північних областях пройде невеликий сніг, у південних — з дощем.

Народні прикмети та вірування

Безхмарне небо 2 грудня віщувало нашим предкам теплу погоду найближчого тижня, а похмуре — морози. Сильний вітер цього дня вважався головним провісником суворої зими.

Якщо 3 грудня довго падав сніг, то і решта зими мала бути сніжною. Також цього дня слов’яни спостерігали за птахами: якщо зграї круків і граків ходили по землі, незабаром очікували на потепління.