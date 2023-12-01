ПЦУ оприлюднила календар церковних свят у грудні

Перелік свят у грудні оприлюднили на фейсбук-сторінці ПЦУ, передає «Еспресо.Захід«.

«Різдвяний святвечір припаде на 24 грудня, неділю. У вівторок, 26 грудня, в день післясвята Різдва Христового, відзначатимемо Собор Пресвятої Богородицi. А в останній день грудня буде віддання свята Різдва Христового і день вшанування пам՚яті преподобної Меланії Римлянки та святителя Київського Петра Могили. Всі грудневі дні до Різдва Христового теж багаті на дні вшанування пам՚яті святих і святкові дати – недарма кажуть, що в грудні що не день, то свято», – зазначили в Православній церкві України.

Зокрема, відтепер 4 грудня відбуватиметься вшанування великомучениці Варвари, 5-го – преподобного Сави. 6 грудня – день святого Миколая Чудотворця. Крім того, 9 грудня день ангела жінок, що носять ім’я Анна (в цей день Церква згадує зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці та день пам՚яті пророчиці Анни, матері пророка Самуїла).

«11 грудня – преподобного Никона Києво-Печерського, а 12-го – святителя Спиридона чудотворця. 13 грудня згадуватимемо пам՚ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, а 15-го – святителя Стефана. До речі, 15 грудня цього року – п’ята річниця історичного Об’єднавчого Собору українського Православ’я, за результатами якого утвердилася наша єдина помісна Православна Церква України», – додали в ПЦУ.

Фото: ПЦУ