NYT: Ізраїль знав про плани ХАМАС за рік до нападу

Про це пише The New York Times.

Приблизно 40-сторінковий документ, який ізраїльська влада називає «Єрихонською стіною», пункт за пунктом описує руйнівний напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

У документі, з яким ознайомилася газета, не вказується дата атаки, але описується методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Гази, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз.

Зазначається, що план бойовиків також включав деталі про розташування та чисельність ізраїльських військових сил, вузли зв’язку та іншу конфіденційну інформацію, викликаючи питання про те, як ХАМАС збирав свої розвідувальні дані та чи були витоки всередині ізраїльської служби безпеки.

Відомо, що документ був поширений серед ізраїльських військових і керівників розвідки, але експерти визначили, що атака такого масштабу була за межами можливостей ХАМАС.