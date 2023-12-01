Норвегія виділить понад €21 млн на програму продовольчої безпеки в Україні

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Вказано, що на гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine спрямують 4,3 млн євро. Таку ж суму отримає цільовий фонд Світового банку з допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF).

Ще майже 12,8 млн євро виділять Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її заклик до надання надзвичайної допомоги Україні. Частину коштів спрямують на розмінування сільськогосподарських земель та надання продовольчої допомоги прифронтовим регіонам.

«Норвегія продовжить підтримувати народ України. Водночас ми не забуваємо про інші глобальні кризи. Програма Нансена (програма підтримки України, — ред.) є одним із прикладів того, як нам вдається поєднувати ці зусилля», — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.