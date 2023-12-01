Міноборони Британії: Росія намагається наздогнати Україну у сфері морських дронів-камікадзе

Російська військова промисловість прагне ліквідувати відставання від України у розробці надводних дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 листопада 2023 року Михайло Даниленко, голова російської фірми КМЗ, оголосив, що їхні дрони пройдуть випробування на війні з Україною з метою налагодити серійне виробництво у 2024 році.

За даними британської розвідки, КМЗ раніше виробляв низку безпілотників, але в останні місяці вони почали просувати свої можливості дронів-камікадзе. Даниленко повідомив, що човен може нести боєприпаси масою до 600 кг.

«Військово-морські сили використовували дрони з часів Другої світової війни. Однак сучасні типи кораблів, що нагадують швидкісні катери, начинені вибухівкою, в руках українських сил стали ключовим потенціалом на морі після повномасштабного вторгнення Росії», — зазначають у Міноборони Британії.