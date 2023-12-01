Корнієнко пояснив, чому скасував відрядження Порошенка

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко каже, що скасував міжнародне відрядження нардепа і 5-го президента України Петра Порошенка після отримання листа з грифом «Для службового користування», зміст якого він не може розголошувати — Корнієнко в коментарі національному телемарафону новин

«Він (Порошенко –ред.) вказував як основну підставу – участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить «Європейська солідарність». Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня.

За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження».