146 українців просять евакуювати їх із Сектора Гази

За час тимчасового перемир’я посольство України в Ізраїлі отримало ще 146 звернень українських громадян, які бажають евакуюватися зі Смуги Гази — посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного телемарафону

«З моменту припинення бойових дій і успішного закінчення першого етапу евакуації ми отримали додатково ще 146 звернень громадян. І це дещо дивно, тому що із цих громадян абсолютна більшість мала дозвіл на виїзд, але не скористалася ним.

З різних причин: хтось – тому що компетентні органи Ізраїля не дозволили виїхати батькові сім’ї, хтось сказав, що у нього тихо, нічого не прилітає, і він буде залишатися в Секторі Гази, потім почало прилітати, вони передумали. Але у нас задача зараз максимально швидко отримати новий дозвіл і вивезти цих людей на територію Єгипту.

На погодження документи ми вже подали. Ситуація під контролем безпосередньо у президента та міністра закордонних справ».