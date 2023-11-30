ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини й перекидають підкріплення, – ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) і закріпилися в сусідньому лісовому масиві.

Російські військові блогери стверджували, що під Кринками тривають бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія.

Генштаб України повідомив, що українські війська утримують позиції на східному березі Дніпра.

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег і що під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

Постійні заяви Росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать про те, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити свої позиції на східному березі Херсонської області.

Окрім цього, військові аналітики заявили про очевидну неспроможність Росії створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух і бойові можливості Росії. Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок, відмовляються вести штурм українських позицій через відсутність зброї, координації артилерії, розвідки та інформації щодо розташування російських мінних полів.