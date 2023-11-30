Зеленський досі не знизив вік призову, бо хоче почути чіткіший план від військових

Агентство Bloomberg повідомляє, що президент Володимир Зеленський, незважаючи на тиск з боку військових, досі не підписав проголосований Радою у травні законопроект про зменшення граничного віку призову з 27 до 25 років, бо хоче побачити чіткіший план — агентство Bloomberg із посиланням на джерела, картка законопроекту на сайті Ради

Дослівно Bloomberg: «План призову більшої кількості чоловіків до армії лежить на столі президента Володимира Зеленського з червня. Лідер воєнного часу досі не піддавався тиску з боку військових і не підписав його.

Натомість минулого тижня Зеленський звернувся до свого уряду та вищого керівництва з проханням розробити більш комплексний пакет, який би краще відповідав потребам виснаженої війною нації, яка готується до бойових дій взимку.

Він знову відклав схвалений українським парламентом проект зниження призовного віку під час війни для чоловіків, які не мають військового досвіду, з 27 до 25 років.

…Небажання Зеленського підписувати закон пов’язане з його наміром побачити чіткий план того, чого його військові прагнуть досягти за допомогою призову, як будуть розподілені новобранці і як розробити ротацію для тих, хто пробув на полі бою 21 місяць, кажуть люди, знайомі з питанням».