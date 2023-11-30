В ОП наполягають, що конфлікту з Залужним нема

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на матеріал видання The Economist, заперечивши, що між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним існує конфлікт — Подоляк в ефірі «Радіо Свобода»

«Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує (між Зеленським і Залужним – ред.). Ще раз підкреслюю, що президент Зеленский перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі».

За його словами, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

Також Подоляк відреагував на висловлювання нардепки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої щодо відсутності у головнокомандувача плану ведення війни на наступний рік, вказавши, що «Офіс президента не модерує висловлювання депутатів».

У той же час він підкреслив, що план на 2024 рік існує і в нього вносяться корективи.