У РФ стався вибух на Байкало-Амурській магістралі: це операція СБУ,

Про це інформують Суспільне, Укрінформ та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах.

Вказано, що вибух стався на ділянці магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова. Попри відсутність офіційних коментарів представників Служби безпеки, джерела видань повідомляють, що підрив магістралі був успішною операцією СБУ.

Вказано, що 4 вибухових пристрої спрацювали, коли магістраллю рухався вантажний поїзд. На місці події працює ФСБ, залізничники намагаються мінімізувати наслідки вибуху.

«Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано», — зазначають джерела.

У російському телеграм-каналі SHOT зазначають, що цистерна з паливом загорілася під час руху вантажного потяга з 50 вагонами: у складі було 44 цистерни з паливом, у тому числі авіаційним, та 6 з чорним металом.

За попередніми даними у двох цистернах зафіксували пробоїни. Одна з версій, яку розглядає слідство — диверсія.