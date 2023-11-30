У Раді озвучили єдину вимогу польських перевізників, яку неможливо виконати

Про це вона заявила на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ, передає «Еспресо.Захід«.

Юлія Клименко нагадала, що польські перевізники мають п’ять основних вимог.

«Деякі вимоги можуть бути виконані українською стороною. Це і доступ до системи «Шлях», це і повернення порожніх європейських вантажівок без черги», — сказала вона.

Однак, за її словами, єдиною вимогою, яка не може бути виконана, є скасування «транспортного безвізу» Євросоюзу для України і повернення до системи дозволів на автоперевезення.

«На цьому Україна повинна наполягати — на тому, що це все-таки лібералізація вантажних перевезень. Тому що для нас зараз це основний шлях. Якщо ми повернемо дозволи, які були до війни, а це лише близько 200 тисяч на рік — ми фактично зменшимо в три рази вантажоперевезення в Україні, і відповідно в три рази менше товарів, необхідних для українців, буде поставлено в Україну», — наголосила Клименко.