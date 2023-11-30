Росіяни намагаються перехопити ініціативу по всій лінії фронту

Окупанти намагаються перехопити ініціативу на полі

Якщо говорити про лінію фронту, то на мапі вона виглядає цілком статичною, проте насправді на кожній ділянці вона дуже динамічна та активна. Це стосується зокрема Півдня, Бахмута, Авдіївки та Купʼянсько-Лиманського напрямку. До речі, за минулу добу було 87 бойових зіткнень. Це є піковим показником бойової активності за весь місяць. Можна припустити, що після завершення основної фази наступальних дій українських військ на Запоріжжі, зараз росіяни намагаються перехопити ініціативу. Окупанти, попри колосальні втрати, далі намагаються тиснути на оборону наших військ на різних ділянках.

Ворог далі намагається пробитись до Куп’янська-Вузлового. Це вони намагались робити минулої зими та влітку. Проте без жодних успіхів. Зараз після перегрупування та посилення своїх військ знову продовжують тиснути на оборону ЗСУ на цьому напрямку. Зараз під великим тиском окупантів населений пункт Синьківка, яка знаходиться за 9 км від Купʼянська. За останні кілька днів у противника на цій ділянці був успіх. Підрозділи окупантів проскочили на північні околиці Синьківки, але закріпитись там вони не можуть.



Карта бойових дій на Купʼянському напрямку станом на 29 листопада.

Ворог постійно підтягує резерви на Лимано-Купʼянський напрямок

Речниця 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига розповіла, що противник на Купʼянському напрямку почав більше застосовувати техніку для атак ближче до передової лінії фронту, а також перекидає піхоту за допомогою техніки. За її словами, за останні кілька днів було знищено кілька танків, які висувались до українських позицій. Це вказує на те, що аеророзвідка Сил оборони працює досить ефективно.

Надія Замрига розповіла, що на Купʼянському напрямку противник постійно підтягує резерви через великі втрати в особовому складі. Якість цих резервів невисока. За словами майора, є багато росіян у складі окупаційних військ на Купʼянському напрямку, які ще місяць тому знаходились у місцях позбавлення волі. Вони проходять кількаденне навчання і їх одразу перекидають на передові позиції фронту.