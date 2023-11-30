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Росія розгорнула нову дивізію десантників для війни в Україні, — британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у серпні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив плани відновлення 104 дивізії, яка у 1998 році була скорочена до розміру бригади.

Її підпорядковані підрозділи, ймовірно, включають 337-й полк, додатковий маневровий полк та 52 артилерійська бригада.

«Дивізія, швидше за все, буде погано навчена і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам ВДВ. Майже напевно бригада піддасться пильній увазі з боку російського генерала, відповідального за Херсон, генерал-полковника Михайла Теплінського, який є командувачем ВДВ», — вважають у розвідці.

30 ноября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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