Прем’єр Словаччини Фіцо заявив про намір налагодити відносини з РФ

Про це він сказав на зустрічі з послами США і РФ.

«Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, який просувають у ЄС», — зазначив політик.

Він назвав своїм зовнішньополітичним пріоритетом захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні.

Він розповів послам про своє бачення війни в Україні та наголосив, що стратегія ЄС та США «явно не спрацьовує».

«Словаччина також зобов’язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин», – додав Фіцо.